لجنة المُعلمين تؤكد موافقة الحكومة على إلغاء عمل المدارس يوم “السبت”

الخرطوم: باج نيوز

كشفت لجنة المُعلميين عن موافقة الحكومة الانتقالية على مطالب اللجنة، بإلغاء العمل يوم “السبت، فضلاً عن إعفاء وكيل وزارة التربية والتعليم، وإعفاء مديري التعليم في الولايات المُختلفة.

وقالت لجنة المعلمين في بيان تحصل “باج نيوز” على نسخة منه اليوم “السبت”، إن وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، اجتمع مع كل من لجنة المعلمين وقيادات من المجلس المركزي لقوى التغيير ووزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم، لمناقشة مطالب المعلمين.

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وأكد اللجنة أن الاجتماع أمن على مطالب المعلمين الستة، وتشمل إعفاء وكيل وزارة التربية والتعليم (من منصبه)، وإعفاء مديري التعليم في الولايات ، وإلغاء العمل يوم السبت ليكون عطلة للمدارس مثلما كان في السابق.

ونفذت لجنة المُعلمين وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للمطالبة بتحقيق المطالب التي تم رفعها للمجلس.

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