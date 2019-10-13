وزيرة الخارجية تؤكد تقدير السودان لبرنامج الغذاء العالمي

(سونا) أعربت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية عن تقدير السودان لبرنامج الغذاء العالمي لدوره في تقديم المساعدات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأكدت الوزيرة لدي إستقبالها بمكتبها اليوم السيد حميد نورو مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالخرطوم دعم السودان للمساعدات الإنسانية لجنوب السودان مشيرة إلى فتح المعبر النهري كوستي -الرنك الذي سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان .

ومن جانبه أكد السيد حميد نورو ان برنامج الغذاء العالمي سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والاهتمام بأنظمة الأغذية والزراعة وتقديم المساعدات الفنية، وشكر وزارة الخارجية على جهودها في فتح معبر كوستي- الرنك.

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