انتخاب الشريف صديق الهندي لقيادة الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية” حتى قيام المؤتمر العام

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الخرطوم :باج نيوز

طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الشرعية الثورية ) بقيادة الشريف الصديق الهندي بجمع الاتحاديين الديمقراطيين في برنامج “التوحد”، فيما تم انتخاب الشريف صديق الهندي لقيادة توجهات الحزب من خلال فترة انتقالية حتى قيام المؤتمر العام بعد استكمال كل الخطوات التي تؤدي الي ذلك.

وأكد رئيس الحزب الشريف الصديق الهندي خلال حديثه فى “المؤتمر التداولي للحزب” اليوم “السبت” أن الحزب يسعي بكل تجرد ونزاهة لبرنامج التوحد ، وأشار إلى الدور الذي خطه الثوار بتفجير ثورة ديسمبر2018م المجيدة و اعادتها للديمقراطية والحرية للشعب السوداني.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية ” علي يوسف تبيدي، أن المؤتمر التداولي يهدف لتجاوز مرحلة العجز التنظيمي المستمرة والدائمة وأشار إلى أنها ظلت تعطل مسيرة الحزب وتقيده من الانطلاق والوصول لتمثيل حقيقي للقواعد وأضاف “حتى لايصبح الأمر شعارات جوفاء يرددها ويتحدث بها البعض لاجترار الذكريات والمرارت”. وأوضح تبيدي أن المؤتمر التداولي للحزب ليس ميلاداً أو تاسيساً لحزب جديد وإنما استلهام وبعث لتاريخ نضالى عريق وقال “إنه ليست خاتمة المطاف أو بدر التمام فى درب الوحدة الاتحادية الأشمل التى لا تستثنى أى فرد أو كيان اتحادى يؤمن بتلك القيم”. وأعلن عن فتح أبواب الحزب مشرعه لكافة الاشقاء والكيانات الاتحادية التى تتفق مع الخط النضالى الذى التزم به الحزب والوصول إلى بناء حزبى قويم وشراكة فاعلة تستعيد الوجه النضالى الحقيقى للحزب. وقال تبيدي إن الاتحاديين يعرفون تماماً من الذى شوه صورتهم وتاريخهم الناصع فى الأمانة والعفة ونكران الذات والتضحية فى العمل العام ،والذين أهدروا كل القيم الحزبية والأرث التليد العريق الذى خلفه مؤسسى ومناضلوا الحزب.

وقال تبيدي إن الجماهير الاتحادية تريد شخصيات قيادية لم تعد وليدة الوجاهه أو الإرث أو الإدعاء أو العادة ، بل نتاج للالتحام الدائم مع القواعد والتعلم منها ومتابعة نشاطها والتواصل الدؤوب معها. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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