السيادي يُعلن الدكتور سليمان الدبيلو رئيساً لمفوضية السلام

(سونا)- أعلن مجلس السيادي الانتقالي اليوم عن اختيار الدكتور سليمان محمد الدبيلو، ليشغل منصب رئيس مفوضية السلام، على أن يتولى أيضاً مقرر المجلس الأعلى للسلام، المُكوّن بموجب المرسوم الدستوري رقم (6)، فيما يترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة مجلس السلام.

وطبقاً لتعميم صحفي اليوم يختص المجلس بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الفصل الخامس عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها، للوصول إلى تحقيق السلام العادل.

ويضم مجلس السلام في عضويته أيضاً، أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، ووزير مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الحكم الاتحادي، إلى جانب ثلاثة خبراء كفاءات من ذوي الصلة.

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