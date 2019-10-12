مقتل 10 أفراد من شرطة كينيا في انفجار قنبلة

وقال التقرير إن الشرطة تعتقد أن حركة الشباب الإسلامية المتشددة زرعت القنبلة التي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن زرعها حتى الآن.
وقالت الشرطة في بيان منفصل إن رجال شرطة لقوا حتفهم دون أن تحدد عددهم. وكان انفجار مماثل وقع في يونيو وأودى بحياة عشرة من رجال الشرطة.
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