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مقتل 10 أفراد من شرطة كينيا في انفجار قنبلة

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قالت الشرطة في تقرير إن عشرة من أفراد الشرطة الكينية على الأقل قتلوا عندما انفجرت قنبلة في مركبتهم قرب الحدود مع الصومال اليوم.

وقال التقرير إن الشرطة تعتقد أن حركة الشباب الإسلامية المتشددة زرعت القنبلة التي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن زرعها حتى الآن.

وقالت الشرطة في بيان منفصل إن رجال شرطة لقوا حتفهم دون أن تحدد عددهم. وكان انفجار مماثل وقع في يونيو وأودى بحياة عشرة من رجال الشرطة.

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