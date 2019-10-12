رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقة إزاء الهجوم التركي على سوريا

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أعرب مساء اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه البالغ إزاء العملية العسكرية في شمال سوريا.
وتابع جونسون، لا يمكن للندن أن تدعم العملية العسكرية التركية في سوريا، وتدعو أردوغان إلى وقفها والدخول في حوار.
هجوم تركيا على سوريا
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة، إن "الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل".
وتابع مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس".
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