الرئيس الأمريكي ينضم إلى منصة فيديو تابعة لشركة "أمازون"

انضم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، إلى منصة تويتش التابعة لشركة "أمازون" وظهر حسابه، الذي جرى التحقق منه على منصة فيديو البث المباشر، بينما يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020.
وظهرت رسالة بشأن مسيرة لـ "ترامب" في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا على قناته، التي حظت بما يزيد على 7 آلاف متابع بحلول يوم أمس الجمعة.
والمنصة، التي تضم 15 مليون مستخدم هي منصة ألعاب بالأساس، ولكنها تضم كذلك قنوات رياضية وموسيقية وسياسية، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.
وسبق الرئيس الأمريكي إلى المنصة في وقت سابق من العام السيناتور، بيرني ساندرز، الذي يحدوه أمل الترشح للرئاسة وألكساندريا أوكاسيو - كورتيز عضو مجلس النواب.
وينشط ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهناك ما يزيد على 65 مليون شخص يتابعون منشوراته بشأن الرسوم الجمركية في الحرب التجارية مع الصين وقرارات سياسية أخرى.
ويشار إلى أن دونالد ترامب هاجم في 2017 صحيفة "واشنطن بوست"، والملياردير جيف بيزوس مالك موقع "أمازون"، متهما الأخير، الذي يملك الصحيفة باستخدامها "كسلاح ضغط ضد الكونجرس".
وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات على "تويتر" أن معظم الأخبار، التي تنشرها "واشنطن بوست" عنه "مفبركة"، واصفا هذه "الفبركة" بأنها "هائلة وخطيرة".
وتساءل الرئيس الأمريكي: هل الأخبار المفبركة، التي تنشرها "واشنطن بوست" تستخدم سلاح ضغط على الكونجرس لإبعاد السياسيين عن النظر في سياسة الاحتكار المعفاة من الضرائب، التي تنتهجها أمازون.
واشترى جيف بيزوس الصحيفة في عام 2013، وقال إن عملية الشراء فردية، ولا علاقة لها بأعمال شركة "أمازون".
كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "أمازون" للتسويق الإلكتروني، في شهر مارس 2018، بعدم دفعها ضرائب كافية، واستفادتها من النظام البريدي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإخراجها صغار تجار التجزئة خارج نطاق العمل.
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