"أرامكو" تستعيد البنية التحتية النفطية بعد الهجوم

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، إن شركة أرامكو السعودية حققت تقدما كبيرا في استعادة البنية التحتية النفطية بعد شهر فقط من الهجوم المدمر الذي تسبب في توقف جزء كبير من الإنتاج.

وأوضحت الوكالة أنه رغم ذلك التقدم الكبير، لا يزال هناك عمل بحاجة إلى القيام به.

وأَضافت أن زيارة أجرتها لحقل خريص النفطي اليوم السبت كشفت عن أن عمليات الإنتاج أخذت تعود إلى طبيعتها تقريبا.

ونقلت الوكالة عن أرامكو أن ذلك الموقع بات قادرا حاليا على العمل بكامل طاقته "لفترات محدودة".

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وأوضحت أن ذلك جاء بعد جهود مكثفة حيث كان العمال في الشركة يعملون علىمدار الساعة لاستعادة الإمداد بعد الهجوم.

وكانت السعودية قد أعلنت في 14 سبتمبر، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن ذلك.

وتسببت الهجمات في توقف كمية من إمدادات الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50% من إنتاج "أرامكو".