تونس تكتفي بالتعادل السلبي مع الكاميرون وديًا

اكتفى المنتخب التونسي بالتعادل السلبي مع ضيفه الكاميروني في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت في رادس.

وكان منتخب تونس هو الأفضل على مدار شوطي المباراة ولكن لاعبو الفريق أضاعوا العديد من الفرص المحققة.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية حيث تلتقي تونس مع ليبيا والكاميرون مع الرأس الأخضر يوم 11 نوفمبر المقبل.

وسيطر المنتخب التونسي بشكل كامل على مجريات اللعب في أول ربع ساعة وكان بإمكانه الوصول للشباك الكاميرونية في أكثر من مناسبة لولا الرعونة في اللمسة الأخيرة.

وفي الجانب المقابل لعب اسود الكاميرون بحذر دفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي ازعجت الدفاع التونسي لكنها لم تصل إلى درجة الخطورة على مرمى الحارس فاروق بن مصطفى.

واهدر نعيم سليتي وياسين مرياح فرصتين متتاليتين للفريق التونسي وسط تألق لافت من جانب الحارس الكاميروني فابريس اوندوا.

وبمرور الوقت هدأ إيقاع اللعب كثيرا مع استمرار ميل الأفضلية لصالح نسور قرطاج لكن دون فرص حقيقية على المرميين.

وعلى عكس سير اللعب كاد ارنود ديوم أن يفتتح التسجيل للكاميرون في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن بن مصطفى وقف له بالمرصاد.

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وضاعت اخطر فرصة للمنتخب التونسي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما اطلق طه ياسين الخنيسي قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن اوندوا حرمه ببراعة من التسجيل.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بمزيد من الفاعلية الهجومية لتونس وكاد الفريق أن يحرز هدف السبق في أكثر من مناسبة لولا سوء الحظ.

وانقذ بن مصطفى المرمى التونسي من هدف مؤكد وتصدى ببراعة للتسديدة صاروخية نفذها كارل توكو إيكامبي.

واهدر ياسين الخنيسي هدفا لا يضيع لنسور قرطاج في الدقيقة 62 بعدما انفرد تماما بالمرمى الكاميروني لكنه سدد في النهاية بغرابة شديدة فوق الشباك.

وضاعت فرصة محققة للفريق التونسي في الدقيقة 67 بعد انفراد نعيم السليتي بالمرمى تماما لكنه افتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب نسور قرطاج ولعل ابرزها ضربة رأس قوية من ياسين مرياح لكن حارس الكاميرون أنقذ الموقف بثبات.

ومرت أخر عشر دقائق من المباراة وسط مزيد من الفرص الضائعة من جانب الفريقين لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الأخر.