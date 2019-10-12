العثور على حطام طائرة النقل الكونغولية المنكوبة

عثرت سلطات الكونغو الديمقراطية على طائرة النقل التي تحطمت أمس الأول الخميس بعد وقت قصير من إقلاعها من شرق الكونغو الديمقراطية.

وتبين أن ركاب الطائرة وهم 4 من أفراد الطاقم و4 من العاملين في الرئاسة الكونغولية، ما زالوا فى عداد المفقودين.

وكانت الطائرة التابعة لسلاح الجو الكونغولى تقل السائق الخاص لرئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، ومدير إدارة الشئون اللوجستية (الإمداد والتموين)، علاوة على بعض الجنود، حيث كانت في طريقها من جوما الى كينشاسا غير أنها اختفت من شاشات الرادار بعد ساعة واحد من الإقلاع.