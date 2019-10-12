الخليج 365 : أكدت غرفة مستوردي الأدوية توفر العملات الصعبة بالبنوك لإستيراد الأدوية، متوقعة أن تشهد الايام القادمة وفرة كبيرة للادوية.

وأكد د. صلاح سوار الدهب رئيس غرف مستوردي الادوية عدم وجود مشكلة في توفير الادوية، مضيفاً ” أنه لابد من توفر ثقافة إستخدام البديل للدواء المعين”، مؤكداً أن جميع الادوية متوفرة من شركات بديلة.

وحول توفير الادوية المنقذة للحياة قال سوار الدهب، إن الامدادات الطبية تقوم بتوفيرها بشكل جيد ولديها صيدلية تباشر عملها علي مدي 24 ساعة. المادة السابقة مأساة أسرة عائدة من مأساة أسرة عائدة من السعودية فاستقلبها الوطن بالدم….. المقالة القادمة تنفيذ حزمة مشروعات استثمارية بصندوق الاسكان بالخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة المستوردين تؤكد توفير العملات بالبنوك لإستيراد الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.