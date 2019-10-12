أضحك!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تضحك الدنيا معك..

أو قد تضحك فيك.. ومنك.. وعليك..

و (رجَّال) إماراتي أضحك الدنيا عليه.. وفي بلده.. ومن أقواله..

وأصل الحكاية ــ أو النكتة ــ أن دولته قررت دخول سباق الفضاء؛ بأقل كلفة..

أو هي الكلفة المادية فقط؛ مهما عظمت..

وتتمثل في (حجز) مقعد لأحد مواطنيها في أية (سفرية) فضائية تخص بلداً متطوراً..

وبالفعل تم الحجر للرجَّال بعد (شوية) تدريبات..

وجلس داخل الكبسولة وهو لا يفهم (كوعه من بوعه)؛ إلى أن رجع بالسلامة..

وهلل إعلام الإمارات لـ (رائد الفضاء) العربي الأول..

وتباهى بذلك بين إعلام دول العرب ــ والمنطقة ــ بأكثر من تباهي روسيا بقاقرين..

وبأكثر من تباهي أمريكا بنيل أرمسترونج..

ولأن حبل الكذب قصير، فقد فضح الرجال نفسه ــ وبلده ــ بمجرد أن فتح (خشمه)..

قال ــ لا فُض خشمه ــ إنه تأكد من أن الأرض (كروية)..

وتأكدت دولة الإمارات من أنها لم تحسن اختيار (الرجَّال) المناسب لهذه المهمة..

وهي مهمة أن تكون سائحاً بدرجة (رجل فضاء)..

ثم لا تفعل شيئاً سوى أن (تنجعص) في كرسيك؛ إلى أن (يفسِّحوك) رائح جاي!!..

وأضحك؛ تضحك الدنيا معك..

أو قد تضحك فيك..ومنك..وعليك..

ونفرٌ من متحزبي (الوطني) صرخوا ــ منزعجين ــ أمس، إزاء خبرٍ يخص الخارجية..

يخص السفراء.. والوزراء المفوضين..والملحقين الإعلاميين..

وخلاصته أن وزيرة الخارجية طلبت قوائم بعثاتنا الدبلوماسية بغرض المراجعة..

والمراجعة هذه فهمها المنزعجون على أنها (تطهير)..

أو بلغتهم هم؛ إحالة إلى (الصالح العام) بغرض (التمكين لأهل الولاء السياسي)..

بمعنى إنهم انزعجوا من أمرٍ هم من اجترحوا وزره..

أو على الأقل (بالغوا) فيه بأكثر مما فعل أي نظام سابق؛ حتى (مايو) في بداياتها..

فمايو نسبة (التطهير) فيها لم تتجاوز (25%)..

أما هم فقد بلغت نسبة الإحالة إلى (الصالح العام) في عهدهم الكئيب (75%)..

ثم لم نسمع من أحدهم انزعاجاً حيال هذه (المجزرة)..

ثلاثون عاماً وهم فرحون..مبسوطون..متمكنون؛ ولا على بالهم المبعدون هؤلاء..

ولكن على بالي أنا ما لا زلت أذكره إلى يومنا هذا..

نهار أن زارني في مكتبي ــ بالبنك ــ حماي السفير الشاعر سيد أحمد الحردلو..

وقدم إليَّ ورقة مطبقة؛ وهو صامتٌ..حزين..

فإذا مكتوب فيها (بهذا تقرر إعفاؤكم من منصبكم..وشكراً)؛ في أقل من سطر..

بعد أكثر من (30) عاماً خدمةً بالخارجية كان هذا (جزاؤه)..

ولم يشفع له إخلاصه..ولا خبرته..ولا لغاته الأجنبية..ولا أشعاره الوطنية..

وما درى أن الذي التمس العزاء عنده (سيلحق) به عما قريب..

ودون حتى كلمة (شكراً) هذه..

فأين كان ــ وقتها ــ المنزعجون هؤلاء الآن وأمثال حردلو بعشرات الألوف؟..

ومنهم من أُستكثر عليه حتى (نصف السطر) هذا..

وآخرون حتى كلمة (الشكر) ؛ فقط يغور في ستين ألف داهية..وخلاص..

وأضحك؛ تضحك الدنيا معك..

أو قد تضحك فيك..ومنك..وعليك..

و(رجَّال) الإمارات اكتشف المكتشف أصلاً؛ كروية الأرض..

ورغم ذلك فهو أفضل حالاً من (رِجَالات) عندنا لم يكتشفوا حتى كروية الأيام..

أيام السلطة.. والعز.. والجاه.. والضحك مع الأيام..

وذلك مصداقاً لقوله تعالى “وتلك الأيام نداولها بين الناس”..

فقد غرتهم أيام الدنيا فاستغرقوا معها ضحكاً؛ ونسوا أنها قد (تنقلب) عليهم..

وحينها تضحك منهم..وفيهم..وعليهم..

ولكن شتان بين من يضاحكها ــ وتضاحكه ــ ظالماً؛ ومن تُضحكه من بعد ظلم..

سيما إن كان ظلماً تطاولت (أيامه) المبُكية..

فالمظلوم ــ وحده ــ هو من يستحق مقولة (يضحك كثيراً من يضحك أخيراً)..

فيا (أيها) المظلوم من تلقاء ضحَّاكي الأمس؛ بكَّائي اليوم..

أضحك !!.