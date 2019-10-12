تسمية “الدبيلو” رئيساً لمفوضية السلام

أصدر مجلس السيادة الانتقالي، يوم السبت، مرسوماً جمهورياً بتعيين البروفيسور سليمان محمد الدبيلو، رئيساً لمفوضية السلام، ومقرراً للمجلس الأعلى للسلام، ويترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئاسة مجلس السلام.

والدبيلو باحث أكاديمي بجانب أنشطته السياسية، كما كانت له مساهامات فكرية من خلال الندوات والورش التي كان يشارك فيها، بجانب ممارسته للكتابة الراتبة في صحيفة الخرطوم خلال الفترة الماضية، كما يعتبر الدبيلو مختصاً في التفاوض، خاصة وأنه صاحب تجربة اكتسبها كونه ينتمي لمنطقة “أبيي” التي شارك في إحدى جولات التفاوض حولها بمدينة لاهاي.

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ويضم مجلس السلام في عضويته، أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، ووزير مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الحكم الاتحادي، إلى جانب ثلاثة خبراء أكفاء من ذوي الصلة.

وبحسب الشروق يختص المجلس بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الفصل الخامس عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها، للوصول إلى تحقيق السلام العادل.

ويعمل المجلس على ترسيخ مبادئ السلام ورفع الحس الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار، وقيادة المبادرات لبناء الثقة والسعي لمواصلة الحوار في القضايا الجوهرية مع الأطراف كافّة لاستكمال عملية السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)