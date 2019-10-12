مكافحة التهريب تضبط “1260” قطعة سلاح بصحراء بيوضة

ضبطت شرطة مكافحة التهريب دنقلا (1260) قطعة سلاح (طبنجة) قادمة من دولة مجاورة بصحراء بيوضة في منطقة “تبريدة الباجا” غرب مدينة الدبة الولاية الشمالية.

وأفاد العقيد شرطة أحمد الطيب الفضل مدير إدارة مكافحة التهريب الولاية الشمالية في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أنه تمت الضبطية إثر توافر معلومات وبالرصد والمتابعة تمت عملية مطاردة عنيفة استبسل فيها رجال قوات المكافحة دنقلا

وبحسب اليوم التالي قال الفضل إنه تم ضبط السلاح محملا على عربة بوكس دبل كاب، وتوقيف اثنين من المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد التحريات الأولية، موضحا أن الضبطية تأتي في إطار سياسة هيئة الجمارك الرامية إلى القضاء على ظاهرة التهريب،

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مؤكدا أن قوات المكافحة بالولاية الشمالية تعمل بمهنية تامة لحماية حدود البلاد الشمالية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأشاد اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري والي الولاية الشمالية المكلف بقوات المكافحة الولاية الشمالية لدى وقوفه اليوم السبت على ضبطية الأسلحة بمباني المكافحة دنقلا يرافقه نائب مدير شرطة الولاية وممثل جهاز المخابرات العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)