ضبط أسلحة فى الولاية الشمالية بالسودان

تمكنت قوة مشتركة من إدارة مكافحة التهريب في الولاية الشمالية (شمال السودان) من تتبع وضبط 1200 قطعة سلاح، معبأة داخل 35 عبوة، عبارة عن مسدسات (تركية الصنع)، مُحملة على سيارتي نقل صغيرتين، قادمة من حدود إحدى دول الجوار، في طريقها لإحدى الولايات الشرقية.
وقال المقدم شرطة وحيد بابكر كالو مدير مكافحة التهريب في محلية "كريمة" في الولاية الشمالية، إنه تم توقيف اثنين من المتهمين خلال العملية التي تمت إثر توافر معلومات دقيقة لإدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية، وتم بعدها إعداد وتنفيذ كمين محكم لرصد ومطاردة المتهمين وتوقيفهما في الصحراء.
وأشار بابكر إلى أن الضبطية تأتي في إطار جهود المكافحة المستمرة، لمنع الجرائم العابرة وردع المهربين، حفاظًا على الأمن والاستقرار وحماية الاقتصاد الوطني من عبث المخربين.
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