الممثلة المصرية شيرين رضا تنشر صورة مع محمد صلاح

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وعلقت على الصورة قائلة: "كان من دواعي سروري مقابلة رجل العام محمد صلاح".

وأطلت شيرين رضا بفستان موف منفوش، وكشفت الإطلالة عن جمالها ورشاقتها.

يذكر أن شيرين رضا، شاركت مؤخرًا في مهرجان مالمو للسينما العربية بفيلمي "تراب الماس" و"الضيف"، وفاز فيلم "الضيف" بجائزة الجمهور الخاصة والفيلم بطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.

يذكر أن صلاح حصد في 7 أكتوبر الجاري، جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية.