الممثلة المصرية شيرين رضا تنشر صورة مع محمد صلاح

وأطلت شيرين رضا بفستان موف منفوش، وكشفت الإطلالة عن جمالها ورشاقتها.
يذكر أن شيرين رضا، شاركت مؤخرًا في مهرجان مالمو للسينما العربية بفيلمي "تراب الماس" و"الضيف"، وفاز فيلم "الضيف" بجائزة الجمهور الخاصة والفيلم بطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.
يذكر أن صلاح حصد في 7 أكتوبر الجاري، جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية.
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