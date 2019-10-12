السعودية تحذر المواطنين من استمرار حالة الطقس السيئة

تواجه المملكة العربية السعودية حالة طقس سيئة غير مستقرة، من سقوط أمطار وهبوب العواصف على مناطق متفرقة بالمملكة. تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة، "تويتر" فيديوهات وصورا للأمطار التي هطلت في السعودية. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية غدًا، مع طقس مليء بالغيوم وانخفاض درجات الحرارة.



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