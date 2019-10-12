وأنهى كيبتشوج البلغ من العمر 34 عامًا، ماراثون فيينا في ساعة و59 دقيقة، و40 ثانية بفارق 20 ثانية كاملة.
وأنهى كيبتشوج ماراثون فيينا متجاوزًا حاجز الساعتين بفارق 20 ثانية كاملة، حيث وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 1:59:40، ليكتب تاريخًا جديدًا في سباق الماراثون، حيث يمتد سباق الماراثون لما يزيد على 26 ميلًا (42 كيلومترًا و195 مترًا)
وصرح كيبتشوج الفائز بماراثون لندن أربع مرات لبي بي سي بأن تحطيم الرقم القياسي جاء بعد 65 عامًا من تحطيمه من العداء البريطانى روجر بانيستر.
كانت هذه تفاصيل خبر إليود كيبتشوج يحقق رقمًا قياسيًا فى إنهاء سباق الماراثون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.