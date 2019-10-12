بايلز تحصد ذهبية حصان الوثب وتعادل الرقم القياسي ببطولة العالم للجمباز

حصدت سيمون بايلز ميداليتها 23 في بطولة العالم لتعادل الرقم القياسي اليوم السبت بعد أن قادت الولايات المتحدة لأول مركزين في منافسات حصان الوثب في شتوتجارت.

وقدمت بايلز أداء مذهلا لتحقق 15.399 نقطة أمام مدرجات ممتلئة.

وعادلت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 22 عاما الرقم القياسي لفيتالي شيربو القادم من روسيا البيضاء والذي حصد 23 ميدالية في بطولة العالم ويمكن أن تنفرد بالصدارة في وقت لاحق من اليوم لو حصدت ميدالية أخرى في منافسات العارضتين.

وانضمت إلى بايلز، بطلة الأولمبياد أربع مرات، مواطنتها جيد كاري التي حققت 14.883 نقطة لتنتزع ميداليتها الثانية في ثلاث سنوات في مسابقة حصان الوثب.

ونالت البريطانية إيلي داوني الميدالية البرونزية وهي أول ميدالية لها على صعيد الفردي لها في بطولة العالم.

وهذا هو اللقب 17 لبايلز في بطولة العالم والثالث في شتوتجارت هذا الأسبوع.

وقادت بايلز بلادها للقبها الخامس على التوالي للفرق يوم الثلاثاء قبل أن تمدد سجلها القياسي في كل الأجهزة بالفوز على اللقب الخامس يوم الخميس الماضي.

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