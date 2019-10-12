ميدفيديف يمدد سلسلة انتصاراته ويبلغ نهائي بطولة شنغهاي للتنس

‬بلغ الروسي دانييل ميدفيديف النهائي التاسع له هذا الموسم، في إنجاز جديد بالنسبة له، بتغلبه على ستيفانوس تيتيباس 7-6 و7-5 في بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة اليوم السبت.

ويلتقي ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة للتنس، والساعي للقبه الرابع في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في موسم 2019 الذي يعد استثنائيًا بالنسبة له، مع الألماني الكسندر زفيريف في النهائي غدًا الأحد.

واقتنص ميدفيديف 84 في المائة من نقاط إرساله الأولى وأنقذ أربعًا من بين خمس نقاط لكسر الإرسال ليحسن سجل انتصاراته في 2019.

وشهد الشوط الفاصل فوز كل لاعب بإرساله خلال أول عشر نقاط قبل أن يهاجم ميدفيديف لينتزع المجموعة الأولى فيما عانى اليوناني تيتيباس المصنف السادس بسبب ضرباته الخلفية.

وأثناء إرساله لحسم المباراة والنتيجة هي تقدمه 5-4، أضاع ميدفيديف فرصة لكسر إرسال منافسه عقب ارتكابه لأربعة أخطاء.

لكنه تغلب على الشعور بالإحباط بكسر إرسال تيتيباس في الشوط التالي ومضى قدمًا ليحجز مكانًا في سادس نهائي على التوالي بإرسال حاسم أعقبه بتسديدة مباشرة.

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