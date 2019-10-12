الفجيرة ينتزع فوزا صعبا من حتا في كأس الإمارات

انتزع فريق الفجيرة فوزا صعبا من ضيفه حتا 1 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

ويدين الفجيرة بالفضل في هذا الفوز للاعبه جونثان بينتس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.47

ورفع الفجيرة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الوحدة المتصدر، وتوقف رصيد حتا عند نقطة واحدة في المركز السابع الأخير.

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