أهلى برج بوعريريج الجزائرى يفسخ عقد حارسه شاوشى

قرر مجلس إدارة نادي شباب أهلي برج بوعريريج المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم اليوم السبت فسخ عقد الحارس فوزي شاوشي بسبب "إثارته للمشاكل" في الفريق.

ودخل شاوشي البالغ عمره 34 عامًا في خلاف مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي فرانك دوما بسبب طلبه المشاركة في التشكيلة الأساسية خلال المباراة الأخيرة أمام شبيبة الساورة ضد رغبة

المدرب.

وخسر الفريق على أرضه أمام شبيبة الساورة 2-1 يوم الأحد الماضي ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وغاب الحارس الدولي السابق عن تدريبات فريقه في بداية الموسم الحالي.

وساهم شاوشي، الذي سبق له اللعب لأندية شبيبة القبائل ووفاق سطيف ومولودية الجزائر، في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وحصد أهلي برج بوعريريج تسع نقاط من ست مباريات ليحتل المركز الخامس في الدوري.

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