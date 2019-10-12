موعد مواجهة الروسى حبيب والأمريكى فيرجسون

وحسب صحيفة ESPN الشهيرة، سيلتقي حبيب مع فيرجسون في مدينة نيويورك في ربيع العام المقبل.
وفي وقت سابق صرح الروسي علي عبدالعزيز، مدير أعمال مواطنه، حبيب نورمحمدوف، بأنهم يدرسون خيار مواجهة الأمريكي توني فيرجسون.
كما أعلن، دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC في وقت سابق أن المقاتل الروسي حبيب سيدافع عن لقبه أمام فيرجسون.
يذكر أن حبيب دافع عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم 7 سبتمبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن دورة UFC 242.
وخاض حبيب 28 نزالًا في مسيرته الاحترافية، انتصر فيها جميعًا، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.
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