التحالف العربي يستهدف مواقع للحوثيين في حجة

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن الغارات قد استهدفت عدة مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة "الحمراء" بمديرية مستبأ في محافظة حجة، كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مديرية حرض؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.
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