رئيس العراق يطالب الاتحاد الأوروبي وقف العدوان التركي على سوريا

وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة العراقية الوطنية للأنباء نينا أن رئيس الجمهورية برهم صالح أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.
وشدد الرئيس العراقي خلال الاتصال على ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا وتبني الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة، ودعم السوريين في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام.
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