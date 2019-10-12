سامبدوريا يعين رانييري مديرًا فنيًا جديدًا للفريق

وقال النادي في بيان نقله موقع "فوتبول إيطاليا" إن "الرئيس ماسيمو فيريرو ونادي سامبدوريا يرحبان بكلاوديو رانييري الذي وقع عقد تدريب الفريق حتى 30 يونيو 2021".
وكان نادي سامبدوريا قد أقال المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه عقب خسارة الفريق 6 مباريات من أصل 7 لعبها منذ انطلاق موسم الدوري الإيطالي "سيري آ".
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