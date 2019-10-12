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دا سيلفا مديرًا فنيًا لاتحاد كلباء الإماراتي

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أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي تعاقده مع المدرب الأوروجواياني خورخي دا سيلفا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي الإماراتي إن عقد دا سيلفا مع النادي سيمتد لمدة موسم واحد، وكان دا سيلفا 57 عامًا درب ناديي بني ياس الإماراتي والنصر السعودي.

ويحتل اتحاد كلباء المركز الرابع عشر الأخير في جدول ترتيب أندية دوري الخليج العربي الإماراتي بلا رصيد من النقاط، حيث خسر المباريات الثلاث التي خاضها في المسابقة.

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