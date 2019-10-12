٢٠٠ دار نشر محلية واجنبية بمعرض الكتاب

أكد الآستاذ عبد العظيم مجذوب مدير معرض الخرطوم الدولي للكتاب أن اكثر من ٢٠٠ ألف عنوان تمثل نسبة العناوين الجديدة منها ١٥% فضلا عن ٢٠٠ دار نشر محلي وأجنبي ومنظمات مجتمع مدني حتى الآن ستشارك في الدورة الخامسة عشر للمعرض والتي ستفتتح مساء الخميس المقبل بأرض المعارض ببري.

وأوضح عبد العظيم في تصريح لسونا أن وارد الكتب عبر المنافذ الثلاثة بلغ ٣٥٠ طنا، مبينا مشاركة دول المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات، لبنان، سوريا، الكويت، المغرب، الأردن، الصين عبر سفارتها بالخرطوم ودولة جنوب السودان، فضلا عن مشاركة المراكز الثقافية لكل من بريطانيا، فرنسا، تركيا و ألمانيا.

وأشار مدير المعرض ان هذه الدورة تقام برعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير الثقافة والاعلام الذي سيخاطب الإفتتاح كما سيخاطبها وزير التربية والتعليم موجها عددا من الرسائل للطلاب .

وأضاف انهم في إدارة المعرض سيعملون على ترتيب زيارات للطلاب وتوفير مكتبات بالمدارس لمن يرغب .

وكشف عن مخاطبتهم لوالي ولاية الخرطوم لتوفير خط سير للمواصلات للمعرض في الفترة المسائية، موضحا ان فترة المعرض في الفترة الصباحية ستكون من ١٠ صباحا حتى ٢ظهرا وفي الفترة المسائية من ٥مساء – ١١مساء.

وبحسب السوداني كشف الأستاذ عبد العظيم مجذوب ان هذه الدورة تتميز بوجود ثلاثة صالات وبتخصيص صالة كاملة للأطفال عبر دور نشر متخصصة ومنظمات مجتمع مدني بجانب برنامج مصاحب لهم ومسابقات مصحوبة بجوائز بما يؤكد الاهتمام بالطفل باعتباره قارئ المستقبل.

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وفي إطار البرنامج المصاحب للمعرض كشف مدير المعرض عن أنشطة ثقافية ندوات ومحاضرات تقدم في المقهى الثقافي، بجانب ليالي غناء وطني و تراثي .

وقال إن تكريم شخصية الدورة الحالية البروفيسور مدثر عبد الرحيم هو تكريم للعلماء لجهوده في مجالات البحوث العلمية وتدريسه في عدد من الجامعات بالسودان والخارج ، معتبرا ان الدورة الحالية للمعرض تأتي بعد ثورة مجيده قادها الشعب السوداني وهو ما يؤكد تميزها .

وقال هي فرصة للوقوف على المنتوج الثقافي المحلي والخارجي مؤكدا حفظ حقوق الجميع وفق القوانين التي تنظم المعرض وقوانين المصنفات الأدبية وحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة للعام ٢٠١٣ م.

وختم مدير المعرض حديثه مؤكدا توجيه الدعوات للمهتمين بالشأن الثقافي وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من الشخصيات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)