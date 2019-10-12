مواطنو الحلفايا يغلقون الشوارع احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

التاريخ: 12-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة اغلق مواطنو الدروشاب الشوارع الرئيسية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أيام ، ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر الكهرباء بالحلفايا ، ورهنوا العودة إلى منازلهم باستقرار التيار الكهربائي. Advertisements وقال أحد المحتجين بحسب “الجريدة ” امس: إنهم ظلوا يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه 3 أيام ، وهنالك مرضى سكري يتطلب علاجهم توفر الكهرباء ، فيما هدد المواطنون بعدم مغادرة الموقع ما لم تحل مشكلتهم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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