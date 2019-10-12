ليفربول يحذر قطر من استغلال صلاح سياسياً

ذكرت تقارير صحافية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي حذر قطر من استخدام صورة محمد صلاح لأغراض دعائية، عندما يشارك في النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية التي ستقام في الدوحة لأول مرة أواخر العام الجاري.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”: طمأن نادي ليفربول لاعبه المصري محمد صلاح، بأن النادي حصل على ضمانات تؤكد أن قطر لن تستخدمه في الدعاية خلال المونديال المقبل للأندية.

ولا يرغب النادي الإنجليزي في استغلال صلاح سياسياً من قبل قطر، لاسيما وأن النظام القطري ارتبط بدعم الجماعات الإرهابية، ولديه أنشطة مشبوهة، وهو الأمر الذي يقلق ليفربول مخافة أن يتم استغلال صورة نجمه مثلما حدث مع مسعود أوزيل قبل كأس العالم 2018، عندما التقط صورا مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ووجد على إثرها انتقادات شديدة، تسببت في ابتعاده عن المنتخب الألماني بعد مونديال روسيا.

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وبحسب العربية نت قطعت مصر علاقاتها مع قطر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، بعد تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب.

وأضافت الصحيفة البريطانية: لقد كان صلاح غاضبا عندما أجبر على مقابلة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في حصة تدريبية للمنتخب المصري قبل مونديال روسيا.

وواصلت “ديلي ميل”: قبل رحلة ليفربول إلى الدوحة في ديسمبر المقبل، تم إخبار النادي بأن محمد صلاح سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)