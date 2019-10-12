فيصل: النقابات للجميع

قال وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن لكل حزبه والنقابات للجميع، مؤكداً ضرورة أن تضم نقابة الصحفيين الجميع، دون الالتفات إلى اللون السياسي، وأن النقابة تمثل داراً لكل الفئات الصحفية.

وأضاف لدى مخاطبته، في قاعة اتحاد المصارف بالخرطوم، اللقاء التشاوري للجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين، يوم السبت، والذي تمت فيه مناقشة مسودة النظام الأساسي للنقابة، أضاف أن الصحفيين هم من يقررون شأنهم بأنفسم، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معنى الديمقراطية، مشيراً إلى أن النقابة تعتبر بيتاً وداراً لكل الصحفيين، خاصة وأنهم يمتهنون مهنة شاقة جداً.

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وبحسب الشروق قال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، محمد عصمت، إن نضال الصحفيين خلال الثلاثين عاماً الماضية كان ظاهراً، مشيراً إلى دورهم الوطني المهم، وقال إننا نقف مع استعادة نقابة الصحفيين .

يشار إلى أنه تمت مناقشة مسودة الدستور بصورة مستفيضة، كما قدمت مداخلات من كل من محجوب عروة وأحمد يونس وغيرهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)