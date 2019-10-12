نساء في قمة الدولة والجامعات…”كنداكات” السودان يخضن التحدي

وجاء اختيار نعمات في أعقاب إسناد 9 مناصب حساسة للمرأة في الحكومة الانتقالية الجديدة، من بينها مقعدان في مجلس السيادة و4 حقائب وزارية شملت الخارجية والتعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية الاجتماعية والعمل، إضافة إلى قمة الهرم الإداري في ثلاث جامعات حكومية من بينها جامعة الخرطوم ذات التاريخ العريق.

ويرى مراقبون أن هذا الزخم الذي اكتسبته المرأة في ظل السودان الجديد يضعها أمام تحديات ورهانات كبيرة للغاية.

السيادة والقضاء

وتخوض المرأة أيضا مجال العمل السيادي والقضائي في الحكومة الجديدة وهو ما يبدو أمرا جديدا على البيئة السودانية.

ووفقا للمراقبين فإن اختيار خير لشغل منصب رئيس القضاء يشكل تحديا حقيقيا للمرأة في ظل الأوضاع الانتقالية التي تعيشها. لكن العديد من الحقوقيين والناشطين، مثل المحامي المعز عثمان، يجمعون على أن القدرات المهنية والنزاهة العالية التي تتمتع بها المرأة تؤهلها للعب الدور المنوط بها.

والتحقت خير بالسلك القضائي في العام 1983 وتنقلت خلال الأعوام الـ36 الماضية بين المحاكم الجنائية والمدنية وتدرجت إلى أن وصلت إلى درجة قاضي محكمة عليا في العام 2015.

وإضافة إلى منصب رئيس القضاء دخلت اثنتان في تشكيلة مجلس السيادة وهما عائشة موسى السعيد ورجاء نيقولا عبدالمسيح.

وتتمتع السعيد بقدرات علمية ولغوية عالية وهي أكاديمية وناشطة ولديها اهتمامات ثقافية كبيرة، وهي أرملة الشاعر وأستاذ الأدب المقارن الراحل محمد عبد الحي. وإضافة إلى الجامعات السودانية عملت السعيد في مجال تدريس اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعتي الملم سعود والامير سلطان في العاصمة السعودية الرياض، وهي حاصلة على شهادة الماجستير لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، ودبلوم تدريس اللغة الإنجليزية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة أيضا، وشهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات بالولايات المتحدة التحدة.

أما عبد المسيح والتي تمثل أول سيدة قبطية تتولى عضوية المجلس السيادي والحاصلة على ليسانس قانون جامعة القاهرة عام 1980، فتتميز بنشاطها الكبير في مجال العمل الاجتماعي والحقوقي.

خبرة وحيوية

ضمت التشكيلة النسائية عناصر مزجت بين الخبرة والحنكة والتاهيل الأكاديمي العالي وأخرى تميزت بالحيوية والشباب اللذين يعكسان روح الثورة.

ووضعت حقيبة الخارجية الوزيرة أسماء عبد الله أمام واحدة من أصعب مهام الفترة الانتقالية والمتمثلة في إصلاح العطب الكبير الذي لحق بعلاقات السودان الخارجية وبناء أسس جديدة لعلاقات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل من أجل تحقيق المصالح الوطنية.

وتعتبر أسماء أول امرأة تتولى هذا المنصب في السودان منذ الاستقلال في 1956.

وكانت أسماء إحدى ضحايا الفصل التعسفي الذي مارسه نظام البشير بهدف تمكين الإخوان من مفاصل الدولة. وعندما فصلت أسماء من عملها في الخارجية بعد أشهر قليلة من انقلاب الإخوان في 1989، كانت حينها تشغل منصب وزير مفوض ونائب رئيس دائرة الأميركتين، قبل أن تعمل في عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وتعد أسماء من الجيل الأول للنساء اللائي دخلن السلك الدبلوماسي، حيث التحقت بوزارة الخارجية في 1971، ضمن أول 4 نساء يطرقن باب العمل الدبلوماسي في البلاد.

أما الحقيبة النسائية الثانية، والتي لا تقل أهمية عن الخارجية، فهي حقيبة التعليم العالي التي ذهبت للبروفسورة انتصار الزين صغيرون، خريجة كلية الآداب جامعة الخرطوم، والحاصلة على الدكتوراة في علم الآثار. وعمل والدها وزيرا للري في حكومة جعفر نميري 1969 ـ 1985.

وغلب عنصر الشباب على حقيبتي التنمية الاجتماعية والشباب والرياضة، حيث أسندت الأولى للينا الشيخ عمر خريجة كلية إدارة الأعمال في جامعة الأحفاد، والحاصلة على ماجستير الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية. وعملت الشيخ محاضرة في جامعة الأحفاد، كما عملت في عدد من المنظمات الدواية والشركات الخاصة.

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وتعتبر ولاء عصام البوشي التي حملت حقيبة الشباب والرياضة هي الأصغر سنا في الحكومة الانتقالية إذ يبلغ عمرها 33 عاما.

وتخرجت البوشي من كلية الهندسة من جامعة الخرطوم، وحصلت فيما بعد على ماجستير في الهندسة الميكانيكية من إمبريال كولج البريطانية. وعملت مستشارة في مجال بناء القدرات وفي مجال التدريس بعدد من الجامعات.

قمم أكاديمية

اختيرت فدوى عبدالرحمن علي طه كأول سيدة تتولى إدارة جامعة الخرطوم منذ إنشائها قبل أكثر من قرن من الزمان. ويعول الكثيرون على فدوى المولودة في العام 1955 لانتشال الجامعة من حالة التدهور المريع الذي شهدته خلال سنوات الإخوان.

وبعد سنوات من مسيرة حافلة بالبحث العلمي والتدريس في جامعة الخرطوم وعدد من الجامعات الأوروبية، عملت فدوى خلال السنوات الاخيرة كأستاذ مشارك للتاريخ الحديث والمعاصر ومسؤولة الجودة في كلية التربية بحامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وعند حصولها على درجة الأستاذيّة في التاريخ من جامعة الخرطوم، كانت فدوى هي السيدة الأولى التي تفوز بهذه الدرجة العلمية الرفيعة في ميدان الدراسات الإنسانيّة.

وتتميز فدوى بحسب الكثير ممن عملوا معها بشخصية قيادية قوية، ولها تاريخ طويل من النضال ضد القمع والظلم.

وإضافة إلى فدوى اختيرت سيدتان أخريتان من القمم الإكاديمية لإدارة اثنتين من الجامعات المهمة وهما جامعة وادي النيل التي اختيرت لها إلهام شريف داؤود حسن، وجامعة بخت الرضا التي أوكلت مهمة إدارتها لمنى إبراهيم عبد الله محمد.