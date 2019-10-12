الصحة العالمية تعد بالقضاء على الكوليرا 2030

أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء على الكوليرا بنسبة 90‰ خلال العام 2020 , وأوضحت الأستاذة مليكة يوهيما ممثلة منظمة الصحة العالمية ان خارطة الطريق تتضمن القضاء علي الكوليرا بنسبة ٩٠% بكافة أنحاء العالم.

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وبحسب السوداني قالت ان حملة التطعيم ضد الكوليرا بالنيل الأزرق جاءت بفضل جهود شركاء العمل الصحي , و لدي مخاطبتها تدشين حملة التطعيم ضد الكوليرا بمنطقة قنيص شرق بمحلية الروصيرص بتشريف والي الولاية المكلف و وفد وزارة الصحة الاتحادية وشركاء العمل الصحي ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية عن شكرها لحكومة السودان لتذليل كافة العقبات لتنفيذ الحملة على أرض الواقع وقالت ان الحملة جاءت في الوقت المناسب لتوقيف الوباء من الإنتشار وأضافت ان الكوليرا من الأمراض الخطيرة والتي تؤدي إلي والوفيات بصورة سريعة ومفاجئة إذا لم يتم احتوائها بالصورة المطلوبة ومؤثرة.

وابانت أن عدد الدول المتأثرة بالاصابات. بالكوليرا بلغت ٤٧ دولة مبينة انه تم إستخدام اللقاح الفموي في أكثر من ٢٥ دولة وأنه في هذا العام تم توزيع أكثر من ١٨ مليون جرعة فموية عبر حملات استجابة الطوارئ بجانب الوقاية وابانت ان اللقاح آمن ولا يسبب أعراض جانبية ودعت إلى نجاح الحملة علي مستوي الجولتين والوصول الي سودان أمن و خالي من الكوليرا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)