بلاغان في مواجهة عبد الحي يوسف وفضل محمد فضل بنيابة الثراء الحرام

التاريخ: 12-أكتوبر-2019
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كشف نادر العبيد رئيس منظومة زيرو عن فتح بلاغ لدى نيابة الثراء الحرام في مواجهة كل من عبد المنعم وعبد الحي يوسف، وشركة وادي الجندي للإسبيرات.
وبحسب اليوم التالي أشار إلى فتح بلاغ تحت المادة (177 2) في مواجهة فضل محمد فضل الوزير السابق لرئاسة الجمهورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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