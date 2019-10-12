قرارات مهمة في اجتماع وزير شؤون الرئاسة ووزير التربية والتعليم وقيادة لجنة المعلمين

التاريخ: 12-أكتوبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة شهد الاجتماع الذي ضم وزير شؤون الرئاسة ووزير التربية والتعليم وقيادة لجنة المعلمين عدداً من القرارات المهمة بحسب (اليوم التالي) جاءت على النحو التالي : ١/ إعفاء وكيل وزارة التربية الاتحادية فورا . ٢/ إعفاء جميع مديري التعليم بالولايات فورا . Advertisements ٣/ ايقاف العمل الرسمي بالمدارس يوم السبت فورا . ٤/ إعتماد الدراسة المقدمة من لجنة المعلمين لمعالجة التشوهات في مرتبات المعلمين واحالتها لوزارة المالية للتنفيذ . ٥/ إحالة امر النقابات والاتحادات وقوانينها الجائرة لوزارة العدل للمعالجة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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