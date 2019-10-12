كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن بدء المشاورات بشأن إختيار الولاة المدنيين بعد طلب الولاة العسكريين إعفائهم من التكليف.
وقال وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير في تصريح بحسب (smc) إن تعيين ولاة مدنيين أصبح ضرورياً لإستكمال مؤسسات السلطة الإنتقالية، مبيناً أن المشاورات في مراحلها الأولية بين رئيس الوزراء وقوى التغيير، مؤكداً أن رئيس الوزراء هو من يعين الولاة بحسب الوثيقة الدستورية.
وقال صالح إن طلب إعفاء الولاة العسكريين أمام المجلس السيادي بإعتبار أن تكليفهم جاء قبل بداية الفترة الإنتقالية وتشكيل مؤسساتها التنفيذية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مشاورات مع رئيس الوزراء لإختيار الولاة المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.