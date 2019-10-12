مشاورات مع رئيس الوزراء لإختيار الولاة المدنيين

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن بدء المشاورات بشأن إختيار الولاة المدنيين بعد طلب الولاة العسكريين إعفائهم من التكليف.

وقال وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير في تصريح بحسب (smc) إن تعيين ولاة مدنيين أصبح ضرورياً لإستكمال مؤسسات السلطة الإنتقالية، مبيناً أن المشاورات في مراحلها الأولية بين رئيس الوزراء وقوى التغيير، مؤكداً أن رئيس الوزراء هو من يعين الولاة بحسب الوثيقة الدستورية.

وقال صالح إن طلب إعفاء الولاة العسكريين أمام المجلس السيادي بإعتبار أن تكليفهم جاء قبل بداية الفترة الإنتقالية وتشكيل مؤسساتها التنفيذية.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)