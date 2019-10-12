مقتل 3 ضباط شرطة أفغان على يد زميلهم

قٌتل 3 ضباط شرطة أفغان في نقطة تفتيش بمحافظة بلخ الواقعة شمالي البلاد على يد زميل لهم تبين بعد ذلك أنه على صلة بحركة طالبان الأفغانية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت عن رئيس مقاطعة دولت آباد بالمحافظة، محمد يوسف أولزاده، قوله إن الشخص الذي نفذ الاعتداء قد انضم إلى متمردين في المنطقة بعدما قتل زملاءه في الليلة السابقة بالقرب من مقر إدارة المقاطعة، مضيفًا أن المهاجم تمكن من الفرار بعدما استولى على جميع الأسلحة والذخائر التي كانت في نطقة التفتيش.

كما أعلن متحدث باسم الحركة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، مسئوليتها عن ارتكاب الاعتداء، مشيرًا إلى انضمام منفذه لصفوف "طالبان".