"قسد" تدعو التحالف الدولي لإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية

دعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.

وقال مسؤول العلاقات العامة في القوات ريدور خليل، اليوم السبت، إن هناك أكثر من 200 قتيل وجريح في صفوف المدنيين، فضلا عن 45 قتيلا من مقاتلي "قسد" منذ بدء العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

وأشار خليل، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ستواصل التعاون مع التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا.

وأضاف خليل: "أن الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش "داعش"، لقد أنعشه ونشط خلاياه بالفعل في القامشلي والحسكة وكل المناطق الأخرى"، لافتا إلى وجود هجمات بسيارات ملغومة في المدينتين.

وتابع: "ما زلنا إلى الآن نتعاون مع التحالف لمحاربة "داعش"؛ إننا الآن نحارب على جبهتين، جبهة الغزو التركي.. وجبهة داعش"، مشددا على أن الدولة التركية تسعى إلى احتلال كامل شمال وشرق سوريا.