نقل 123 لاجئا من ليبيا إلى رواندا

وأوضح المتحدث أن معظم هؤلاء اللاجئين من إريتريا إضافة إلى أعداد أقل من الصومال وإثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن السلطات في رواندا منحتهم وضع طالب اللجوء حتى يتم تقييم حالاتهم والبحث عن حلول أخرى بما في ذلك إعادة التوطين والعودة الطوعية إلى بلدان اللجوء السابقة والعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو الاندماج مع المجتمعات الرواندية المحلية.
وأضاف أن ما يقرب من نصف المجموعة هم دون سن الثامنة عشرة والغالبية العظمى منهم كانوا قد انفصلوا عن والديهم، لافتا إلى أن المفوضية كانت قد أجلتهم من مرفق للتجمع والمغادرة في ليبيا.
ونوه المتحدث إلى أن المفوضية ساعدت خلال العام الجاري 1663 لاجئا على الخروج من ليبيا، مؤكدا على أن هناك حاجة إلى مزيد من الأماكن وعمليات أسرع وأكثر مرونة لنقل المزيد من اللاجئين بعيدا عن الخطر.
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