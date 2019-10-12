الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار داخل كنيسة

تحقق الشرطة الأمريكية في تقارير عن إطلاق نار في كنيسة في بيلهام بولاية نيوهامبشير اليوم السبت.

وشوهد عدد من رجال الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف خارج كنيسة نيو إنجلاند في بلدة بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي بوسطن.

وقال شرطي إنه يجري التحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار ولكن لم يرد تأكيد بوقوع أي جرحى.