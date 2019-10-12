الطيران التركي يشن غارات عنيفة على رأس العين بسوريا

قصفت الطائرات الحربية التركية، اليوم، رأس العين وسط اشتباكات مستمرة بعنف في المدينة ومحاور بأطراف تل أبيض.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن الاشتباكات مستمرة بوتيرة عنيفة داخل مدينة رأس العين بريف الحسكة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، في إطار هجوم الأخير المستمر على المدينة بغطاء جوي وبري متواصل.

كما تستمر الاشتباكات بين الطرفين على أطراف مدينة تل أبيض بريف الرقة، وسط قصف صاروخي عنيف، كذلك تدور اشتباكات بشكل متقطعة على أطراف الدرباسية، بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية.

وأشار المرصد السوري إلى أنه تم رصد تقدم القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في 27 قرية من منطقتي تل أبيض ورأس العين، وبسطت القوات التركية سيطرتها على كل من قرى مزرعة المسيحي وحميدة والمهيدة والدادات واليابسة والمشرفة وتل فندر وبئر عاشق والتروازية ولزكة وحويران والواسطة والغجير وشوكان والخالدية والعريضة والنبهان وأم الجرن وغزيل والحاوي وطبابين والصواوين وجاموس فليو والزيدي في محور تل أبيض، وبلدة تل حلف وقرى علوك وكشتو وأقصاص في محور رأس العين، بالإضافة إلى سيطرتهم على المنطقة الصناعية ومنطقة معبر رأس العين داخل مدينة رأس العين.

وأكد المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى في صفوف عناصر قوات سوريا الديمقراطية إلى 81 قتيل قتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية.