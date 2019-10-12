ألمانيا توافق على تشكيل ائتلاف مع حزب ميركل والاشتراكيين في سكسونيا

وافقت غالبية كبيرة من أعضاء حزب الخضر في ولاية سكسونيا اليوم السبت على الدخول في ائتلاف حاكم مع حزب المستشارة إنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

يذكر أن هذا الائتلاف الثلاثي غير موجود في أي ولاية أخرى في ألمانيا باستثناء ولاية سكسونيا آنهالت.

كان حزب ميركل حصل على أكبر نسبة أصوات في انتخابات سكسونيا بـ32.1% تلاه حزب البديل من أجل ألمانيا بـ27.5%، ثم اليسار بـ10.4% والخضر بـ8.6% ثم الحزب الاشتراكي بـ7.7%.

وقبل الانتخابات، كان حزب ميركل استبعد بشكل قاطع الدخول في ائتلاف مع حزب البديل أو حزب اليسار.

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ويرى باحثون في مجال الأحزاب أن الأحزاب الثلاثة في حاجة ماسة إلى النجاح.

وتكون ملف المحادثات الاستكشافية بين الأحزاب الثلاثة من 13 صفحة وتمالتأكيد فيها على العديد من الأهداف كما تم أيضا النص على مواقف لا يزال فيها خلاف.

وستبدأ مفاوضات تشكيل الائتلاف اعتبارا من الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.