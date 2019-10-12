أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن هناك 16 شخصا قتلوا جراء هجوم استهدف مسجدا شمال بوركينا فاسو. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا....

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مصرع 16 شخصا جراء هجوم استهدف مسجدا ببوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.