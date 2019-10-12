الجابون تتعهد بالالتزام الكامل بتخفيضات "أوبك"

أبلغت الجابون منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، أنها ستلتزم بشكل كامل بتعهدها بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق بشأن الإمدادات المبرم في 2019 بين المنظمة ومنافسين، من بينهم روسيا والمعروف باسم تحالف "أوبك+".

وحسب "رويترز"، ذكر بيان حكومي أن نويل مبومبا، وزير النفط والغاز في الجابون، تعهد في مكالمة هاتفية مع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يرأس اللجنة الوزارية لمراقبة الاتفاق بالالتزام الكامل باتفاق "أوبك+".

والجابون، أحد أصغر أعضاء "أوبك"، لا تنفذ حصتها من اتفاق الإمدادات، وضخت الجابون 199 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، ووفقًا لبيانات "أوبك"، بما يزيد على المستوى المستهدف لها بموجب الاتفاق البالغ 181 ألف برميل يوميًا.

وتسعى "أوبك" لتعزيز الامتثال قبل الاجتماع المقبل للمنظمة لوضع سياسة الإنتاج في ديسمبر.

وسيراجع الاجتماع الاتفاق الحالى، الذي يدعو لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى مارس 2020، وسط توقعات بفائض في الإمدادات العام المقبل.

وعلق محمد باركيندو، أمين عام "أوبك" على بيان الجابون بأنه "يشير إلى الالتزام الصارم لجميع الدول المشاركة في المحافظة على امتثال مستدام، وفي التوقيت المناسب بتعديلات الإمدادات قبل المؤتمر، الذي يعقد في ديسمبر".

وتجتمع "أوبك" وحلفاؤها فى فيينا في الخامس والسادس من ديسمبر.

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وأكد باركيندو أن تعميق تخفيضات الإنتاج من بين الخيارات، التي قد يتخذ الوزراء قرارًا بشأنها، مشيرًا إلى أن تحالف المنتجين "أوبك+" المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات سيتخذون قرارات "قوية" خلال الاجتماع المقبل لتحديد حجم الإمدادات فى 2020، التي يُتوقع خلالها انخفاض الطلب على خام المنظمة.

وتابع باركيندو: "سيتخذ المؤتمر قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام لـ2020، ومع اقترابنا من شهر ديسمبر، ستواجهنا بيانات حقيقية لـ2020 تمكننا ربما من مراجعة الترتيب الحالي والخروج بقرار يغطي العام بأكمله".

وبينما شهدت الاجتماعات الأخيرة لـ"أوبك" وحلفائها، التي عقدت في يوليو اتخاذ قرار بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر على الأرجح نظرة أبعد.

وسجلت "أوبك" تراجعًا في إنتاجها من الخام في سبتمبر، وذكرت المنظمة أن إنتاجها تراجع فى المتوسط إلى 28.49 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، بانخفاض قدره 1.32 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمصادر ثانوية.

وخفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط إلى 0.98 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ1.02 مليون برميل، رغم أن هذا مرده إلى المراجعات الانخفاضية للطلب في النصف الأول من العام.