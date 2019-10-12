الصين تنظم المؤتمر السنوي للتعليم الدولي بمشاركة 30 دولة

وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان اليوم السبت - أن المؤتمر سيتضمن ندوات حول التعليم الدولي واجتماعات حول المشروعات المشتركة بين الجامعات الصينية والأجنبية، فيما ستشارك حوالي 400 مؤسسة تعليمية من حوالي 30 دولة ومنطقة في فعاليات المؤتمر.
وأضافت اللجنة أن اليابان ستكون ضيف شرف المؤتمر لهذا العام، وستشارك بأكثر من 40 جامعة ومؤسسة لغوية خلال المؤتمر.
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