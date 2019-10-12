رصد باندا عملاقة وشبلها فى البرية بجنوب غرب الصين

ذكرت محمية دافنجدينج الطبيعية الوطنية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين اليوم السبت، أن كاميرات الأشعة تحت الحمراء التقطت لحظة نادرة من العلاقة الحميمة بين باندا عملاقة برية وشبلها في المحمية.

وتُظهر الصور التي التقطت في أبريل الباندا الأم مع شبلها يبحثان عن الطعام في المحمية، وبدأ الاثنان قويين وبصحة جيدة.

وقال فانج كوي، رئيس إدارة المحمية، إنه يُعتقد أن شبل الباندا ولد في عام 2017، أي أن عمره حوالي عام ونصف العام.

وأثناء مراقبة في سبتمبر من العام الماضي، شُوهد شبل باندا عمره شهران وهو نائم في عرين يبعد بضعة كيلومترات عن الموقع.

Advertisements

وقال فانج إن موطن البندا العملاقة في المنطقة تمت حمايته بشكل جيد في السنوات الأخيرة، وحيوانات الباندا قادرة على التصرف بشكل طبيعي والتكاثر بحرية.

وتعتبر دافنجدينج منطقة مهمة لحماية الباندا البرية داخل سيتشوان، وهذه هي المرة الرابعة منذ عام 2012 التي يتم فيها تصوير شبل الباندا وأمه في المحمية.

وتعيش حيوانات الباندا العملاقة في منطقة سيتشوان الجبلية بشكل أساسي، بينما يمكن العثور على بعضها في مقاطعتي قانسو وشنشي المجاورتين.