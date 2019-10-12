رصد باندا عملاقة وشبلها فى البرية بجنوب غرب الصين

وتُظهر الصور التي التقطت في أبريل الباندا الأم مع شبلها يبحثان عن الطعام في المحمية، وبدأ الاثنان قويين وبصحة جيدة.
وقال فانج كوي، رئيس إدارة المحمية، إنه يُعتقد أن شبل الباندا ولد في عام 2017، أي أن عمره حوالي عام ونصف العام.
وأثناء مراقبة في سبتمبر من العام الماضي، شُوهد شبل باندا عمره شهران وهو نائم في عرين يبعد بضعة كيلومترات عن الموقع.
وقال فانج إن موطن البندا العملاقة في المنطقة تمت حمايته بشكل جيد في السنوات الأخيرة، وحيوانات الباندا قادرة على التصرف بشكل طبيعي والتكاثر بحرية.
وتعتبر دافنجدينج منطقة مهمة لحماية الباندا البرية داخل سيتشوان، وهذه هي المرة الرابعة منذ عام 2012 التي يتم فيها تصوير شبل الباندا وأمه في المحمية.
وتعيش حيوانات الباندا العملاقة في منطقة سيتشوان الجبلية بشكل أساسي، بينما يمكن العثور على بعضها في مقاطعتي قانسو وشنشي المجاورتين.
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