الصين تعرض مروحية حربية على شكل "القرش الأبيض"

وتستخدم الطائرة- وفقا لصحيفة الشعب اليومية الصينية اليوم السبت- تصميما يدمج الطائرة بالأجنحة حيث تأخذ الطائرة شكلا دائريا، فيما تتسع قمرة القيادة بها لطيارين اثنين، وتصل سرعتها القصوى المصممة إلى 650 كم/ساعة.
وتفيد التقارير بأن الطائرة تم تصميمها الأولي بعد مراجعة تكنولوجيا تصميم المروحيات الدولية المتقدمة، ومن المتوقع أن تنفذ الطائرة الهليكوبتر رحلتها التجريبية الأولى في معرض تشوهاي الدولي للطيران، الذي يقام كل سنتين والمقرر نسخته القادمة العام المقبل في مدينة تشوهاي، بمقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين.
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