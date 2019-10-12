تردد قناة Mix Hollywood

تردد قناة ميكس هوليود 2019
التردد على النايل سات 11488
الإستقطاب أفقي H
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 34
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