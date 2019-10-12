تردد قناة Mix Hollywood

قناة ميكس هوليود تنقل الأفلام الأجنبية بشكل عام، وذلك بشكل مترجم، ونرصد معكم التردد على النايل سات من أجل نقل المحتوى المتميز، والأخبار الحصرية نقوم بها، تابع الآن التحديث الخاص بالقناة، بعد التوقف المؤقت بسبب أعمال الصيانة، والمتابعة الدورية نقوم بعرضها.

تردد قناة ميكس هوليود 2019

التردد على النايل سات 11488

الإستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 34

يمكنكم الدخول وسهولة العرض والمتابعة، وضبط الإشارة الخاصة بقناة ميكس هوليود، القناة الخاصة بالأفلام الأجنبية، ونستعلم معكم عن الأخبار العامة التي تخص الترددات غير المشفرة، وننقل القنوات ذات الإشارة العالية، تابع المقال الآن، ونستكمل معكم الأخبار العامة، يمكنكم الدخول على التردد المباشر على الريسيفر العادي، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات الدورية التي نقوم بها.