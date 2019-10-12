كيبشوج يحقق إنجازا بإنهاء سباق غير رسمي في أقل من ساعتين

حقق العداء الكيني إليود كيبشوج، إنجارا تاريخيا عبر إنهاء ماراثون غير رسمي بالعاصمة النمساوية (فيينا) في أقل من ساعتين؛ ليصبح أول شخص في التاريخ ينهي سباقا غير رسمي في أقل من ساعتين.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم السبت، أن العداء الكيني (34 عاما) أنهى مسافة 42.2 كيلومتر في وقت قياسي بلغ ساعة واحدة و59 دقيقة و40 ثانية.

يذكر أن هذه المحاولة هي الثانية للعداء كيبشوج بعد أن أخفق بفارق ضئيل في محاولته الأولى عام 2017 بعد أن أنهى ماراثون غير رسمي بمدينة (مونزا) الإيطالية في زمن قدره ساعتين و25 ثانية.