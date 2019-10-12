وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم السبت، أن العداء الكيني (34 عاما) أنهى مسافة 42.2 كيلومتر في وقت قياسي بلغ ساعة واحدة و59 دقيقة و40 ثانية.
يذكر أن هذه المحاولة هي الثانية للعداء كيبشوج بعد أن أخفق بفارق ضئيل في محاولته الأولى عام 2017 بعد أن أنهى ماراثون غير رسمي بمدينة (مونزا) الإيطالية في زمن قدره ساعتين و25 ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر كيبشوج يحقق إنجازا بإنهاء سباق غير رسمي في أقل من ساعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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