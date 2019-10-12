فيما عززت الهزائم أمام كريستال بالاس ووست هام ونيوكاسل التى تحتل المراكز الـ6، 8 والـ 16 على الترتيب الضغط على أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، ولم يفز نادي أولد ترافورد في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات واحتل المركز الـ 20.
اقترب أرسنال من مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الصعب بهدف دون رد على ضيفه العنيد "بورنموث"، سجله المدافع الدولي البرازيلي دافيد لويز في الدقائق العشر الأولى من اللقاء.
ورفع أرسنال رصيد نقاطه لـ15 في المركز الثالث أقل بنقطة واحدة فقط من مانشستر سيتي الذي تجمد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة الثامنة، بسبب هزيمته الصادمة أمام ولفرهامبتون على ملعبه طيران الاتحاد بهدفين دون رد.
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